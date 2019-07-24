В английском футболе за последние пять лет вдвое увеличилось количество проявлений расизма.

Футбольная организация Kick It Out, которая занимается вопросами равенства, провела расследование, по результатам которого выяснилось, что за последние 5 лет вдвое увеличилось количество проявлений расизма в английском футболе.

Проявления антисимитезма и исламофобии в футболе выросли на 75% по сравнению с предыдущим годом.

Также были зафиксированы инциденты, связанные с сексуальной ориентацией – выросли на 12%. Зато отчеты о дискриминации относительно инвалидности уменьшились.

Читайте: Нужно избавиться от идиотов! УЕФА хочет дисквалифицировать команды за проявление расизма

Количество сообщений о дискриминации в социальных сетях увеличилось до 581, что на 12% больше, чем в предыдущем сезоне (520).

Статистика формировалась на основе АПЛ, Чемпионшипа, низших дивизионов и женских английских чемпионатов.

Напомним, англичане пожаловались на расизм в матче отборе к Евро 2020 против Черногории.