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Факты / Спорт

В Англії за 5 лет вдвое увеличились проявления расизма и исламофобии

В английском футболе за последние пять лет вдвое увеличилось количество проявлений расизма.

Расизм в Англии

Футбольная организация Kick It Out, которая занимается вопросами равенства, провела расследование, по результатам которого выяснилось, что за последние 5 лет вдвое увеличилось количество проявлений расизма в английском футболе.

Проявления антисимитезма и исламофобии в футболе выросли на 75% по сравнению с предыдущим годом.

Также были зафиксированы инциденты, связанные с сексуальной ориентацией – выросли на 12%. Зато отчеты о дискриминации относительно инвалидности уменьшились.

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Количество сообщений о дискриминации в социальных сетях увеличилось до 581, что на 12% больше, чем в предыдущем сезоне (520).

Статистика формировалась на основе АПЛ, Чемпионшипа, низших дивизионов и женских английских чемпионатов.

Напомним, англичане пожаловались на расизм в матче отборе к Евро 2020 против Черногории.

Источник: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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