В Анапе на двух сотрудников полиции завели уголовное дело за то, что они заставили несовершеннолетнего к действиям сексуального характера.

Инцидент произошел ночью 26 августа на одном из пляжей села Витязево, которое подчинено городу Анапа Краснодарского края. Два сотрудника ОМВД в Анапе заметили там 17-летнюю девушку и парня, которые занимались сексом.

Полицейские отпустили юношу, а 17-летней девушке пригрозили проблемами с отделом по делам несовершеннолетних. За непривлечение девушки к административной ответственности полицейские принудили ее к оральному сексу. В результате девушка согласилась.

Еще один полицейский не участвовал в изнасиловании, но находился рядом.

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Пострадавшей оказалась волейболистка юниорской сборной России по волейболу. Она рассказала об инциденте тренеру, который вызвал полицию.

Сейчас СК РФ возбудил уголовное дело по данному инциденту. Двух полицейских, которые склонили к сексу 17-летнюю волейболистку, уволили.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле, изнасиловали 22-летнюю девушку.

Источник: Sports.ru