В России задержали трех полицейских за изнасилование 22-летней девушки.

В Екатеринбурге (Россия) сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле изнасиловали 22-летнюю девушку.

Под видом задержания мужчины заманили потерпевшую в машину и заперли изнутри.

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– В ночь на 18 августа сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП, действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера, – рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области .

Мужчин задержан. Им грозит наказание по статьям Изнасилование и Насильственные действия сексуального характера.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно полицейские арестовалиподозреваемого в серии изнасилований, сообщения о которых поступали с 2013 года.

Источник: КП Урал