Атака на Полтавскую нефтебазу в РФ: на объекте возник масштабный пожар
- В ночь на 25 июня Краснодарский край РФ атаковали беспилотники.
- После удара возник пожар на Полтавской нефтебазе.
В ночь на 25 июня в Краснодарском крае России дроны атаковали Полтавскую нефтебазу.
Об этом сообщил глава Красноармейского района Краснодарского края Александр Харитонов и Telegram-канал ASTRA.
Атака на Полтавскую нефтебазу 25 июня: что известно
По сообщениям российской стороны, возгорание произошло после падения обломков беспилотников на территории Полтавской нефтебазы.
Также временно перекрыли движение по дороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
Сейчас на объекте работают экстерные службы для ликвидации последствий атаки.
Официальной информации о масштабах повреждений или влиянии на работу инфраструктуры пока не обнародовали.
Что известно о Полтавской нефтебазе
Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры Краснодарского края и обеспечивает поставки топлива для части региона и Республики Адыгея.
По открытым данным, резервуарный парк объекта насчитывает около 28 резервуаров.
По данным украинской стороны, этот объект используется как промежуточное звено между нефтеперерабатывающими заводами компании Лукойл и сетью автозаправочных станций.
Напомним, что в ночь на 16 июня в станице Полтавской Краснодарского края уже фиксировали атаку ударных беспилотников.
Тогда из-за падения обломков также возник пожар на территории нефтебазы.
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