В ночь на 25 июня в Краснодарском крае России дроны атаковали Полтавскую нефтебазу.

Об этом сообщил глава Красноармейского района Краснодарского края Александр Харитонов и Telegram-канал ASTRA.

Атака на Полтавскую нефтебазу 25 июня: что известно

По сообщениям российской стороны, возгорание произошло после падения обломков беспилотников на территории Полтавской нефтебазы.

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Также временно перекрыли движение по дороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Сейчас на объекте работают экстерные службы для ликвидации последствий атаки.

Официальной информации о масштабах повреждений или влиянии на работу инфраструктуры пока не обнародовали.

Что известно о Полтавской нефтебазе

Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры Краснодарского края и обеспечивает поставки топлива для части региона и Республики Адыгея.

По открытым данным, резервуарный парк объекта насчитывает около 28 резервуаров.

По данным украинской стороны, этот объект используется как промежуточное звено между нефтеперерабатывающими заводами компании Лукойл и сетью автозаправочных станций.

Напомним, что в ночь на 16 июня в станице Полтавской Краснодарского края уже фиксировали атаку ударных беспилотников.

Тогда из-за падения обломков также возник пожар на территории нефтебазы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 583-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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