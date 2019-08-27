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Факти / Спорт

В РФ двоє поліцейських зґвалтували волейболістку юніорської збірної

В Анапі на двох співробітників поліції завели кримінальну справу за те, що вони примусили неповнолітню до дій сексуального характеру.

Волейбол

Інцидент стався вночі 26 серпня на одному з пляжів села Вітязево, яке підпорядковане місту Анапа Краснодарського краю. Два співробітника ОМВД в Анапі помітили там 17-річну дівчину і хлопця, які займалися сексом.

Поліцейські відпустили юнака, а 17-річній дівчині пригрозили проблемами з відділом у справах неповнолітніх. За непритягнення дівчини до адміністративної відповідальності поліцейські примусили її до орального сексу. В результаті дівчина погодилася.

Ще один поліцейський не брав участі у зґвалтуванні, але знаходився поруч.

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Постраждалою виявилася волейболістка юніорської збірної Росії з волейболу. Вона розповіла про інцидент тренеру, який викликав поліцію.

Нині СК РФ порушив кримінальну справу за даним інцидентом. Двох поліцейських, які схилили до сексу 17-річну волейболістку, звільнили.

Раніше у Єкатеринбурзі співробітники поліції, перебуваючи в службовому автомобілі, зґвалтували 22-річну дівчину.

ДжерелоSports.ru

Фото: Dreamstime

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