Полузащитник мадридского Реала Эдена Азара, который предыдущий сезон защищал цвета лондонского Челси, признан лучшим игроком Лиги Европы-2018/19.

Кроме 28-летнего бельгийца на награду претендовали его бывший одноклубник по Челси француз Оливье Жиру и сербский экс-форвард Айнтрахта Лука Йович, который в летнее трансферное окно перебрался в мадридский Реал.

Bravo, @hazardeden10!

The 2018/19 #UEL Player of the Season! #UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/fjDapeXQ9W

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019