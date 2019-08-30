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УЕФА назвал лучшего игрока Лиги Европы-2019/20

Экс-хавбек Челси Эден Азар признан лучшим игроком Лиги Европы-2018/19.

Эден Азар

Полузащитник мадридского Реала Эдена Азара, который предыдущий сезон защищал цвета лондонского Челси, признан лучшим игроком Лиги Европы-2018/19.

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Кроме 28-летнего бельгийца на награду претендовали его бывший одноклубник по Челси француз Оливье Жиру и сербский экс-форвард Айнтрахта Лука Йович, который в летнее трансферное окно перебрался в мадридский Реал.

В мае Азара признали лучшим игроком финального матча Лиги Европы против лондонского Арсенала.

Напомним, Динамо и Александрия узнали соперников в групповом этапе Лиги Европы.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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