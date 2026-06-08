Петров пост, который также называют Апостольским постом или просто Петровкой, является одним из многодневных постов в православной традиции.

Он установлен в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которые сыграли ключевую роль в распространении евангельского учения. Их память верующие чтят в конце поста.

В отличие от Великого поста, Петров пост не имеет постоянной продолжительности. Каждый год дата его начала меняется, поскольку зависит от Пасхи и Троицы.

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Когда начинается Петров пост в 2026 году

По календарю Православной Церкви Украины Петров пост начинается в понедельник после Воскресенья всех святых, которая наступает через неделю после Троицы.

В 2026 году православные христиане отметили Троицу 31 мая. Воскресенье всех святых приходится на 7 июня. Соответственно, Петров пост 2026 года по новому календарю начинается 8 июня.

Завершается он накануне праздника святых апостолов Петра и Павла, который ПЦУ отмечает 29 июня. Таким образом, последним днем Петровки в 2026 году будет 28 июня.

Сколько длится Петров пост в 2026 году

В 2026 году Петров пост будет длиться 21 день — с 8 по 28 июня включительно.

Его продолжительность считается переменной. В одни годы пост может быть длиннее, а в другие — значительно короче. Это связано с тем, что дата Пасхи ежегодно меняется, а вместе с ней смещается и день начала Апостольского поста.

Петровка относится к менее строгим постам церковного года. Традиционно в этот период верующие уделяют больше внимания молитве, духовной жизни и воздержанию.

Петров пост 2026 по старому календарю

После календарной реформы Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь для неподвижных праздников. В то же время часть православных общин продолжает пользоваться юлианским календарем.

По старому календарю праздник апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля, поэтому Петровка завершается 11 июля. Дата ее начала также зависит от Пасхи и Троицы и ежегодно меняется.

Из-за различий календарных систем продолжительность Петрового поста по старому и новому стилю может отличаться.

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