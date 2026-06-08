Сегодня, 8 июня, для православных верующих начинается Петровский пост — один из самых коротких в православной традиции.

Во всем мире 8 июня уделяют внимание вопросам здоровья и защиты в различных социальных сферах. Этому способствуют Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга, Всемирный день океанов, Международный день действий по защите слонов в зоопарках, День здорового питания, Международный день домохозяйки и домохозяина, а еще сегодня отмечают День рождения пылесоса.

«Факты ICTV» узнали больше об истории праздников этого дня, кто сегодня отмечает именины, какие приметы бытовали среди украинцев и что можно, а чего не стоит делать 8 июня.

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Какой сегодня церковный праздник – 8 июня 2026 года

8 июня для православных верующих начинается Петровский пост. Его начало ежегодно зависит от даты Пасхи, поэтому приходится на разные числа. Пост начинается после Воскресенья всех святых и длится до праздника апостолов Петра и Павла.

Петровский пост относится к многодневным постам церковного года. Он посвящен духовной подготовке к чествованию апостолов Петра и Павла и призывает верующих к молитве, воздержанию и добрым делам.

Кто празднует день ангела 8 июня 2026 года

Сегодня именины празднуют обладатели следующих имен: Василий, Константин, Павел, Теодор, Федор и Мелания. Если в вашем окружении есть те, у кого 8 июня день ангела, не забудьте сказать им несколько приятных слов.

Что нельзя делать 8 июня 2026 года

Поскольку в этот день начинается Петровский пост, верующим рекомендуется воздерживаться не только от определённой пищи, но и от негативных поступков и эмоций. Не стоит ссориться, оскорблять других, сплетничать, завидовать, устраивать скандалы или спорить.

Также в народе считалось, что в этот день не следует:

Жаловаться на судьбу, потому что постоянные нарекания могут привлечь еще больше неприятностей.

Давать в долг, особенно ценные вещи или деньги.

Проводить уборку после захода солнца, чтобы не “вымести” благополучие из дома.

Носить грязную или порванную одежду.

Также традиционно забываем о ссорах, ругательствах, сплетнях и зависти для улучшения кармы и профилактики негативных эмоций.

Во время Петровского поста не рекомендуется устраивать шумные развлечения и свадьбы. Верующие посвящают это время молитве, добрым делам и духовному очищению.

Что можно делать сегодня

8 июня считается благоприятным днем для внутренней очистки и налаживания гармонии в семье. Это хорошая возможность избавиться от старых, ненужных вещей, которые накопились в доме. Считается, что освобождение пространства от лишнего помогает привлечь новые возможности и положительную энергию.

Также рекомендуется провести время с близкими, избегать конфликтов и проявлять заботу друг о друге. Это способствует укреплению семейных связей и созданию теплой атмосферы в доме.

Обращение к природе, прогулки на свежем воздухе и наблюдение за окружающим миром могут принести спокойствие и вдохновение. Это также хорошее время для размышлений и планирования будущих действий, но без принятия окончательных решений.

Церковь призывает провести этот период в сдержанности, сосредоточившись на внутреннем совершенствовании и помощи ближним.

Народные приметы на 8 июня 2026 года

Гром утром – к дождю после обеда.

Много росы ночью – день будет погожий.

Птицы перестали петь – ожидается непогода.

Рыба плавает у поверхности воды – к дождю.

Много комаров вечером – к жаркой и сухой погоде в ближайшие дни.

Утки плещутся в воде – к дождю.

Рябина обильно цветет – к богатому урожаю овса.

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