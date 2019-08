Півзахисника мадридського Реала Едена Азара, який попередній сезон захищав кольори лондонського Челсі, визнано найкращим гравцем Ліги Європи-2018/19.

Окрім 28-річного бельгійця на нагороду претендували його колишній одноклубник з Челсі француз Олів’є Жиру та сербський екс-форвард Айнтрахта Лука Йович, який в літнє трансферне вікно перебрався до мадридського Реала.

Bravo, @hazardeden10!

The 2018/19 #UEL Player of the Season! #UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/fjDapeXQ9W

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019