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УЄФА назвав найкращого гравця Ліги Європи-2018/19

Екс-хавбек Челсі Еден Азар визнаний найкращим гравцем Ліги Європи-2018/19.

Эден Азар

Півзахисника мадридського Реала Едена Азара, який попередній сезон захищав кольори лондонського Челсі, визнано найкращим гравцем Ліги Європи-2018/19.

Читайте: УЄФА назвав найкращого гравця сезону

Окрім 28-річного бельгійця на нагороду претендували його колишній одноклубник з Челсі француз Олів’є Жиру та сербський екс-форвард Айнтрахта Лука Йович, який в літнє трансферне вікно перебрався до мадридського Реала.

У травні Азара визнали найкращим гравцем фінального матчу Ліги Європи проти лондонського Арсенала.

Нагадаємо, Динамо та Олександрія дізналися суперників у груповому етапі Ліги Європи.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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