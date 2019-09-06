Состоялись матчи пятого тура квалификации на Евро-2020 по футболу в группах D, F, G и J.

В квинтете D лидерство сохранила сборная Ирландии, которая на родном стадионе Авива в Дублине расписала ничью со Швейцарией.

Счет в матче открыли гости на 74-й минуте после точного удара Фабиана Шера, но уже на 85-й минуте Дэвид МакГолдрик восстановил равновесие в игре. В итоге 1:1. Сейчас у ирландцев 11 пунктов после пяти матчей, в швейцарцев пока сыграно три игры, в которых они набрали 5 очков.

Видеообзор матча Ирландия – Швейцария – 1:1

Сборная Дании была безжалостна на выезде против Гибралтара. Датчане нанесли хозяевам поля одну из крупнейших поражений в истории их сборной, забив 6 сухих голов.

Голами отметились Сков, Делейни, по дублю оформили Гюткьяер и Эриксен, который забил оба мяча с пенальти. Дания остается второй в своей группе, имея в активе 8 очков, Гибралтар после четырех матчей не набрал ни одного пункта.

Видеообзор матча Гибралтар – Дания – 0:6

В секстете F пятую подряд победу праздновала сборная Испании – на выезде они обыграли команду Румынии.

Фурия Роха вышла вперед в первом тайме благодаря голу Серхио Рамоса, а после перерыва преимущество увеличил Пако Алькасер. Флорин Андоне сократил отставание на 59-й минуте, но на большее румын в матче не хватило. Даже несмотря на то, что испанцы доигрывали матч вдесятером после удаления на 79-й Диего Льоренте.

Видеообзор матча Румыния – Испания – 1:2

Швеция, которая продолжает идти на второй строчке в таблице после Испании, разгромили на выезде сборную Фарерских островов со счетом 4:0.

Дубль в матче оформил Исак, еще по мячу на свой счет записали Линделеф и Квайсон.

Видеообзор матча Фарерские острова – Швеция – 0:4

Норвегия не испытала особых трудностей с одним из аутсайдеров своей группы – Мальтой, взяв верх со счетом 2:0.

Мячи во встрече забивали Сандер Берг в первом тайме и Джошуа Кинг с пенальти после перерыва.

Видеообзор матча Норвегия – Мальта – 2:0

В секстете J Италия закамбэчила на выезде в матче с Арменией – 1:3, и получила пятую победу в группе.

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Счет в матче отрыли хозяева после точного удара Карапетяна. На что итальянцы ответили голом Лоренцо Пеллегрини и дублем Андреа Белотти.

Видеообзор матча Армения – Италия – 1:3

Минимальной победой дома удовлетворилась сборная Финляндии в матче с Грецией – 1:0.

Единственный матч во встрече на счету Теему Пукки с пенальти в начале второго тайма.

Видеообзор матча Финляндия – Греция – 1:0

Еще один претендент на выход из группы J – сборная Боснии и Герцеговины разгромила скромный Лихтенштейн со счетом 5:0.

Голами во встрече отличились Эдин Джеко, Эдин Вишча, дубль у Амера Гоае. Еще один гол в свои ворота срезал Андреас Малин.

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0

Также одну встречу провели представители секстета G – Израиль принимал дома Македонию.

Встреча завершилась ничьей – 1:1. Сначала открыли счет хозяева после точного удара Зехави, но Адеми восстановил равновесие в матче.

Видеообзор матча Израиль – Македония – 1:1

6 сентября матче пятого тура сыграют в группах C, E, I, G.