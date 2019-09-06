Состоялись матчи пятого тура квалификации на Евро-2020 по футболу в группах D, F, G и J.
В квинтете D лидерство сохранила сборная Ирландии, которая на родном стадионе Авива в Дублине расписала ничью со Швейцарией.
Счет в матче открыли гости на 74-й минуте после точного удара Фабиана Шера, но уже на 85-й минуте Дэвид МакГолдрик восстановил равновесие в игре. В итоге 1:1. Сейчас у ирландцев 11 пунктов после пяти матчей, в швейцарцев пока сыграно три игры, в которых они набрали 5 очков.
Видеообзор матча Ирландия – Швейцария – 1:1
Сборная Дании была безжалостна на выезде против Гибралтара. Датчане нанесли хозяевам поля одну из крупнейших поражений в истории их сборной, забив 6 сухих голов.
Голами отметились Сков, Делейни, по дублю оформили Гюткьяер и Эриксен, который забил оба мяча с пенальти. Дания остается второй в своей группе, имея в активе 8 очков, Гибралтар после четырех матчей не набрал ни одного пункта.
Видеообзор матча Гибралтар – Дания – 0:6
В секстете F пятую подряд победу праздновала сборная Испании – на выезде они обыграли команду Румынии.
Фурия Роха вышла вперед в первом тайме благодаря голу Серхио Рамоса, а после перерыва преимущество увеличил Пако Алькасер. Флорин Андоне сократил отставание на 59-й минуте, но на большее румын в матче не хватило. Даже несмотря на то, что испанцы доигрывали матч вдесятером после удаления на 79-й Диего Льоренте.
Видеообзор матча Румыния – Испания – 1:2
Швеция, которая продолжает идти на второй строчке в таблице после Испании, разгромили на выезде сборную Фарерских островов со счетом 4:0.
Дубль в матче оформил Исак, еще по мячу на свой счет записали Линделеф и Квайсон.
Видеообзор матча Фарерские острова – Швеция – 0:4
Норвегия не испытала особых трудностей с одним из аутсайдеров своей группы – Мальтой, взяв верх со счетом 2:0.
Мячи во встрече забивали Сандер Берг в первом тайме и Джошуа Кинг с пенальти после перерыва.
Видеообзор матча Норвегия – Мальта – 2:0
В секстете J Италия закамбэчила на выезде в матче с Арменией – 1:3, и получила пятую победу в группе.
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Счет в матче отрыли хозяева после точного удара Карапетяна. На что итальянцы ответили голом Лоренцо Пеллегрини и дублем Андреа Белотти.
Видеообзор матча Армения – Италия – 1:3
Минимальной победой дома удовлетворилась сборная Финляндии в матче с Грецией – 1:0.
Единственный матч во встрече на счету Теему Пукки с пенальти в начале второго тайма.
Видеообзор матча Финляндия – Греция – 1:0
Еще один претендент на выход из группы J – сборная Боснии и Герцеговины разгромила скромный Лихтенштейн со счетом 5:0.
Голами во встрече отличились Эдин Джеко, Эдин Вишча, дубль у Амера Гоае. Еще один гол в свои ворота срезал Андреас Малин.
Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0
Также одну встречу провели представители секстета G – Израиль принимал дома Македонию.
Встреча завершилась ничьей – 1:1. Сначала открыли счет хозяева после точного удара Зехави, но Адеми восстановил равновесие в матче.
Видеообзор матча Израиль – Македония – 1:1
6 сентября матче пятого тура сыграют в группах C, E, I, G.