Відбулися матчі п’ятого туру кваліфікації на Євро-2020 з футболу у групах D, F, G і J.

У квінтеті D лідерство зберегла збірна Ірландії, яка на рідному стадіоні Авіва у Дубліні розписала нічию зі Швейцарією.

Рахунок у матчі відкрили гості на 74-й хвилині після точного удару Фабіана Шера, але вже на 85-й хвилині Девід МакГолдрік відновив рівновагу у грі. У підсумку 1:1. Нині в ірландців 11 пунктів після п’яти матчів, у швейцарців поки зіграно три гри, в яких вони набрали 5 очок.

Відеоогляд матчу Ірландія – Швейцарія – 1:1

Збірна Данії була безжалісною на виїзді проти Гібралтару. Данці завдали господарям поля одну з найбільших поразок в історії їх збірної, забивши 6 сухих голів.

Голами відзначилися Сков, Делейні, по дублю оформили Гютк’яєр і Еріксен, який забив обидва м’ячі з пенальті. Данія залишається другою у своїй групі, маючи в активі 8 очок, Гібралтар після чотирьох матчів не набрав жодного пункту.

Відеоогляд матчу Гібралтар – Данія – 0:6

У секстеті F п’яту поспіль перемогу святкувала збірна Іспанії – на виїзді вони обіграли команду Румунії.

Фурія Роха вийшла вперед у першому таймі завдяки голу Серхіо Рамоса, а по перерві перевагу збільшив Пако Алькасер. Флорін Андоне скоротив відставання на 59-й хвилині, але на більше румуни у матчі не спромоглися. Навіть попри те, що іспанці догравали матч вдесятьох після вилучення на 79-й Дієго Льоренте.

Відеоогляд матчу Румунія – Іспанія – 1:2

Швеція, яка продовжує йти на другій сходинці у таблиці після Іспанії, розгромили на виїзді збірну Фарерських островів з рахунком 4:0.

Дубль у матчі оформив Ісак, ще по м’ячу на свій рахунок записали Лінделеф і Квайсон.

Відеоогляд матчу Фарерські острови – Швеція – 0:4

Норвегія не зазнала особливих труднощів з одним із аутсайдерів своєї групи – Мальтою, взявши гору з рахунком 2:0.

М’ячі у зустрічі забивали Сандер Берг у першому таймі та Джошуа Кінг з пенальті по перерві.

Відеоогляд матчу Норвегія – Мальта – 2:0

У секстеті J Італія закамбечила на виїзді у матчі з Вірменією – 1:3 і здобула п’яту перемогу у групі.

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Рахунок у матчі відрили господарі після точного удару Карапетяна. На що італійці відповіли голом Лоренцо Пеллегріні та дублем Андреа Белотті.

Відеоогляд матчу Вірменія – Італія – 1:3

Мінімальною перемогою вдома задовольнилася збірна Фінляндії у матчі з Грецією – 1:0.

Єдиний матч у зустрічі на рахунку Теему Пуккі з пенальті на початку другого тайму.

Відеоогляд матчу Фінляндія – Греція – 1:0

Ще один претендент на вихід з групи J – збірна Боснії і Герцеговини розгромила скромний Ліхтенштейн з рахунком 5:0.

Голами у зустрічі відзначилися Едін Джеко, Едін Вішча, дубль у Амера Гоає. Ще один гол у свої ворота зрізав Андреас Малін.

Відеоогляд матчу Боснія та Герцеговина – Ліхтенштейн – 5:0

Також одну зустріч провели представники секстету G – Ізраїль приймав вдома Македонію.

Зустріч завершилася нічиєю – 1:1. Спершу відкрили рахунок господарі після точного удару Зехаві, але Адемі відновив рівновагу у матчі.

Відеоогляд матчу Ізраїль – Македонія – 1:1

6 вересня матчі п’ятого туру зіграють у групах C, E, I, G.