Французы перед началом отборочного матча Евро-2020 с Албанией на стадионе Стад де Франс включили гимн Андорры.

После этого диктор стадиона извинился перед армянскими болельщиками и заявил, что скоро прозвучит армянский гимн.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Игроки сборной Албании отказались начинать матч, пока не прозвучит гимн их страны.

Ошибку исправили, но матч начался с опозданием в 7 минут.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem pic.twitter.com/RVgRJEtTEU

— Goal (@goal) 7 сентября 2019 г.