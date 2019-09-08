Перед началом отборочного матча Евро-2020 Франция – Албания прозвучал гимн Андорры, а после диктор извинился перед Арменией.
Французы перед началом отборочного матча Евро-2020 с Албанией на стадионе Стад де Франс включили гимн Андорры.
После этого диктор стадиона извинился перед армянскими болельщиками и заявил, что скоро прозвучит армянский гимн.
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Игроки сборной Албании отказались начинать матч, пока не прозвучит гимн их страны.
Ошибку исправили, но матч начался с опозданием в 7 минут.
The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem pic.twitter.com/RVgRJEtTEU
— Goal (@goal) 7 сентября 2019 г.
К слову, Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.