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Перед матчем французы перепутали гимн Албании и Андорры и извинились перед Арменией

Перед началом отборочного матча Евро-2020 Франция – Албания прозвучал гимн Андорры, а после диктор извинился перед Арменией.

франция-албания

Французы перед началом отборочного матча Евро-2020 с Албанией на стадионе Стад де Франс включили гимн Андорры.

После этого диктор стадиона извинился перед армянскими болельщиками и заявил, что скоро прозвучит армянский гимн.

ЧитайтеКалендарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Игроки сборной Албании отказались начинать матч, пока не прозвучит гимн их страны.

Ошибку исправили, но матч начался с опозданием в 7 минут.

К слову, Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

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