Хавбек Челси и сборной Англии Рубен Лофтус-Чик навлек гнев своих соседей.

Соседям хавбека Челси Рубена Лофтус-Чика надоели нецензурные рэп-композиции, которые футболист любит слушать на большой громкости.

Одна из соседок пожаловалась в местной городской совет и заявила, что ей приходится кричать через забор, чтобы Лофтус-Чик убавил громкость.

— Летом нам приходится постоянно кричать, чтобы он сделал тише, так как эти песни часто содержат нецензурную лексику. Уровень шума неприемлем. Такое ощущение, что мы в гетто, а не в зеленом Кобхеме, – говорит один из соседей.

В сезоне-2018/19 Лофтус-Чик провел за Челси 40 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 5 голевых передач. Сейчас игрок травмирован.

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Ковбех – поселок в районе Елмбридж в графстве Суррей, в 27 км от Лондона.

Ранее другой игрок Челси Н’Голо Канте пришел на свадьбу к дочери фаната.

Фото: Ruben loftus-cheek