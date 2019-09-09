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Факти / Спорт

Ми наче в гетто: зірка Челсі розізлив своїх сусідів нецензурним репом

Хавбек Челсі та збірної Англії Рубен Лофтус-Чік накликав гнів своїх сусідів.

Рубен Лофтус-Чик

Сусідам хавбека Челсі Рубена Лофтус-Чіка набридли нецензурні реп-композиції, які футболіст любить слухати на великій гучності.

Одна з сусідок поскаржилася до місцевої міська рада і заявила, що їй доводиться кричати через паркан, щоб Лофтус-Чік збавив гучність.

— Влітку нам доводиться постійно кричати, щоб він зробив тихіше, тому що ці пісні часто містять нецензурну лексику. Рівень шуму неприйнятний. Таке відчуття, ніби ми в гетто, а не в зеленому Кобхемі, – говорить один із сусідів.

У сезоні-2018/19 Лофтус-Чик провів за Челсі 40 матчів у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 5 гольових передач. Нині гравець травмований.

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Ковбех – селище в районі Елмбрідж в графстві Суррей, за 27 км від Лондона.

Раніше інший гравець Челсі Н’Голо Канте прийшов на весілля до доньки фаната.

ФотоRuben loftus-cheek

Джерело: The Sun

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