Главный тренер Наполи Карло Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона команды Сан-Паоло после реконструкции.

Наставник итальянского Наполи Карло Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона команды Сан-Паоло после реконструкции.

— У меня нет слов. Я видел состояние раздевалок. Согласился провести первые два матча сезона на выезде, чтобы работы были закончены, как и обещал. За два месяца можно построить дом, а они не смогли даже отремонтировать раздевалки! И где мы будем одеваться во время матчей с Сампдорией и Ливерпулем? Я возмущен неадекватностью и непрофессионализмом тех, кто должен был заниматься этой работой, – заявил Анчелотти.

Также специалист добавил, что муниципалитету Неаполя плевать на клуб.

Наполи специально договорился с руководством Серии А, чтобы сыграть первые два тура чемпионата на выезде – во Флоренции и в Турине, чтобы за это время закончить работы, но следующие два поединка, в Серии А против Сампдории 14 сентября и в Лиге чемпионов против Ливерпуля 17 сентября, неаполитанцы играют дома.

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Наполи опубликовал состояние раздевалок на Сан-Паоло, которые находятся на стадии ремонта.

Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

Подрядчики обещают, что до пятницы все будет готово.

Ранее Факты ICTV писали, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый футболист Серии А.

Источник: SSN Napoli