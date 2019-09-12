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Факти / Спорт

Анчелотті розкритикував стан роздягалень на домашньому стадіоні Наполі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті незадоволений станом домашнього стадіону команди Сан-Паоло після реконструкції.

Карло Анчелотти

Наставник італійського Наполі Карло Анчелотті незадоволений станом домашнього стадіону команди Сан-Паоло після реконструкції.

— У мене немає слів. Я бачив стан роздягалень. Погодився провести перші два матчі сезону на виїзді, щоб роботи були закінчені, як і обіцяв. За два місяці можна побудувати будинок, а вони не спромоглися навіть відремонтувати роздягальні! І де ми будемо одягатися під час матчів з Сампдорією і Ліверпулем? Я обурений неадекватністю і непрофесіоналізмом тих, хто повинен був займатися цією роботою, – заявив Анчелотті.

Також фахівець додав, що муніципалітету Неаполя плювати на клуб.

Наполі спеціально домовився з керівництвом Серії А, щоб зіграти перші два тури чемпіонату на виїзді – у Флоренції і в Турині, щоб за цей час закінчити роботи, але наступні два поєдинки, в Серії А проти Сампдорії 14 вересня і в Лізі чемпіонів проти Ліверпуля 17 вересня, неаполітанці грають вдома.

Читайте: Наполі підписав фіналіста Ліги чемпіонів

Наполі опублікував стан роздягалень на Сан-Паоло, які знаходяться на стадії ремонту.

Підрядники обіцяють, що до п’ятниці все буде готово.

Раніше Факти ICTV писали, що форвард Ювентуса Кріштіану Роналду – найбільш високооплачуваний футболіст Серії А.

ДжерелоSSN Napoli

Фото: Dreamstime

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