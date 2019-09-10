Форвард Ювентуса Криштиану Роналду – самым высокооплачиваемым футболист Серии А.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в год зарабатывает €31 млн. Эта сумма больше, чем зарплатная ведомость четырех итальянских клубов: СПАЛ (€30 млн), Удинезе (€30 млн), Брешии (€28 млн) и Вероны (€25 млн).

Второе место по окладу у еще одного игрока Старой синьоры Маттейса де Лигта – €8 млн в год. Третью строчку делят футболист Юве Гонсало Игуаин и новичок Интера Ромелу Лукаку — €7,5 млн.

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Среди клубов самая большая ведомость у Ювентуса – € 294 млн, Интер на втором месте – €139 млн.

К слову, туринский Ювентус показал новый комплект резервной формы на сезон-2019/20.

Источник: La Gazzetta dello Sport