PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Космические цифры Роналду: стал известен годовой заработок футболиста

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду – самым высокооплачиваемым футболист Серии А.

Криштиану Роналду

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в год зарабатывает €31 млн. Эта сумма больше, чем зарплатная ведомость четырех итальянских клубов: СПАЛ (€30 млн), Удинезе (€30 млн), Брешии (€28 млн) и Вероны (€25 млн).

Второе место по окладу у еще одного игрока Старой синьоры Маттейса де Лигта – €8 млн в год. Третью строчку делят футболист Юве Гонсало Игуаин и новичок Интера Ромелу Лукаку — €7,5 млн.

Читайте: Украинская модель в пикантной фотосессии с Криштиану Роналду для его бренда

Среди клубов самая большая ведомость у Ювентуса – € 294 млн, Интер на втором месте – €139 млн.

К слову, туринский Ювентус показал новый комплект резервной формы на сезон-2019/20.

Источник: La Gazzetta dello Sport

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Интер форма третий комплект
Интер показал третий комплект формы в черно-желтых цветах
Криштиану Роналду и Лера Бублейко
Украинская модель в пикантной фотосессии с Криштиану Роналду для его бренда
Криштиану Роналду
Роналду внес изменения в свое завещание
Месси, Роналду и ван Дейк
Ван Дейк, Месси и Роналду – претенденты на премию The Best от ФИФА
Роналду и Неймар в париках
Роналду и Неймар в париках провели бой на световых мечах
Фернандо Льоренте
Наполи подписал финалиста Лиги чемпионов
Роналду и Месси: реакция на речь Кантоны
Бесценная реакция Месси и Роналду на речь легенды МЮ Кантоны о бессмертии
Евгений Коноплянка
Коноплянка заинтересовал клуб Серии А – СМИ
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка