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Факты / Спорт

Не было бы у тебя ствола, я бы тебя! Алиев дерзко угрожал полиции

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев попал в скандальный инцидент с патрульной полицией в Киеве.

Александр Алиев

Инцидент начался с того, что полиция остановила авто, на котором ехал Александр Алиев со своими друзьями.

Сотрудник полиции попросил у водителя предъявить документы на автомобиль, на что экс-игрок Динамо вместе со своим товарищем вызывающе отреагировали: один требовал показать документы полицейского, а Алиев не скупился на нецензурную лексику и угрозы: “С**а, не было бы у тебя ствола, я бы тебя еб**л.

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Алиев также потребовал у полицейского “убрать плетку”. А на вопрос, что будет дальше, 34-летний Алиев ответил: “Я покажу, что дальше”.

Компания Алиева в итоге получила штраф, который, судя по сторис в Instagram, не собирается оплачивать. В конце Алиев бросил в сторону полицейского еще одну угрозу: “Дурачок, ты так влип, что просто ох****ь”.

Ранее Факты ICTV писали, что в США полиция перепутала кокаин с птичьим пометом на кофте футболиста

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