Американский футболист Шей Вертс мог надолго сесть в тюрьму из-за транспортировки наркотиков.

Прокуроры в штате Южная Каролина сняли все обвинения по делу о хранении наркотиков с квотербэка Джорджии Шея Вертса.

Вертс ехал навестить свою бабушку, но превысил скорость и был остановлен полицейскими. Полиция обнаружила на капоте его машины и кофте белую смесь, которая оказалась подозрительно похожей на кокаин. Вертс пытался доказать полицейским, что это птичий помет, однако те не поверили.

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Экспресс-тест дважды показал наличие в смеси наркотиков, после чего спортсмену зачитали его права. Пока Вертс ждал результатов теста, его отстранили от двух тренировок с командой.

Через несколько дней с Шея сняли все обвинения. Лабораторная экспертиза подтвердила слова футболиста — и на капоте, и на кофте игрока действительно был птичий помет. Однако футболисту придется заплатить штраф за превышение скорости.

Ранее легкоатлетку из Нидерландов задержали с 50 кг метамфетамина и экстази.

Источник: WAFB

Фото: Shai Wertss