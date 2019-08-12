PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

В США полиция перепутала кокаин с птичьим пометом на кофте футболиста

Американский футболист Шей Вертс мог надолго сесть в тюрьму из-за транспортировки наркотиков.

Шей Вертс

Прокуроры в штате Южная Каролина сняли все обвинения по делу о хранении наркотиков с квотербэка Джорджии Шея Вертса.

Вертс ехал навестить свою бабушку, но превысил скорость и был остановлен полицейскими. Полиция обнаружила на капоте его машины и кофте белую смесь, которая оказалась подозрительно похожей на кокаин. Вертс пытался доказать полицейским, что это птичий помет, однако те не поверили.

Читайте: Британского легкоатлета поймали на кокаине

Экспресс-тест дважды показал наличие в смеси наркотиков, после чего спортсмену зачитали его права. Пока Вертс ждал результатов теста, его отстранили от двух тренировок с командой.

Через несколько дней с Шея сняли все обвинения. Лабораторная экспертиза подтвердила слова футболиста — и на капоте, и на кофте игрока действительно был птичий помет. Однако футболисту придется заплатить штраф за превышение скорости.

Ранее легкоатлетку из Нидерландов задержали с 50 кг метамфетамина и экстази.

ИсточникWAFB

ФотоShai Wertss

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Британского легкоатлета поймали на кокаине
Forbes назвал самый ценный клуб мира – и это не Барселона или Реал
Квотербек Грин-Бэй Пэкерс снялся в Игре Престолов – его испепелил дракон
Смешали с краской: под Одессой обнаружили кокаин в стройматериалах
2,5 тонны кокаина на борту: в Португалии задержали судно с украинцами
Выступление Maroon 5 на Супербоуле беспощадно раскритиковали и превратили в мемы
Нью-Ингленд победил Лос-Анджелес и в шестой раз выиграл Супербоул
Где и когда смотреть Супербоул 2019
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка