Факты ICTV в день физкультуры и спорта Украины, который отмечают во вторую субботу сентября, собрали самые странные виды спорта, которые заставят вас улыбнуться.

Футбол, теннис, бокс, хоккей, баскетбол – являются давними лидерами по популярности и финансовой мощи. Спортсмены в этих видах спорта получают не только миллионные гонорары, но и всемирную славу.

В их тени существуют незаметные виды спорта, которые делают свои первые шаги на пути к славе. Так, после долгих лет, к так называемой “спортивной элите” присоединился маунтинбайк, серфинг, скелетон, паркур и скейтбординг. Эти дисциплины поднялись из низов благодаря растущей популярности в массах.

Своей жизнью живут и с каждым днем ​​увеличиваются альтернативные виды спорта, например, плавание в грязи, метание мобильных телефонов или яичное многоборье. Факты ICTV решили собрать топ-7 самых странных видов спорта, которые живут своей жизнью и имеют своих поклонников.

Яичное многоборье

Родиной этого вида спорта является Англия и берет свое начало с 1332 года, когда в результате наводнения между монастырем и деревней появилась река. По легенде, крестьяне начали перебрасываться яйцами из двух противоположных берегов.

Сейчас этот вид спорта имеет четыре дисциплины: метание на меткость и на дальность, яйцо в ложке и русская рулетка.

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Этот вид спорта вызывает смех даже у англичан, ведь яйца используются сырые, и очень часто разбиваются на головах участников. Если вы думаете, что это провинциальный вид спорта, то ошибаетесь. С 2006 года по яичному многоборью проводятся чемпионаты мира в Великобритании и США.

Гонки на газонокосилках

Это разновидность моторного вида спорта, в котором участники гоняют на тракторах-газонокосилках. Со стороны это выглядит довольно забавно, но соревнования, тем не менее, очень популярны. Этот вид спорта является достаточно травмоопасным, однако официально зарегистрирован как вид спорта в США, Великобритании и Австралии.

В 2015 году в Норвегии одному из участников гонки удалось разогнать свою газонокосилку до 133,57 миль в час.

Переноска жен

Народная финская забава, которая переросла в национальный вид спорта со своими правилами. На роль участников приглашаю семейные пары, которым необходимо преодолеть дистанцию ​​в 253 метра.

Интересно, что женщина должна весить не менее 49 кг. Чемпионат мира по этому виду спорта ежегодно проходит в маленьком финском городке Сонкаярви.

Бузкаши

Эта игра распространена в Таджикистане, Афганистане, Туркменистане, и напоминает поло на лошадях. Однако вместо мяча здесь используют обезглавленный труп животного.

Участники, одетые в кожаные куртки и меховые шапки, ведут себя достаточно агрессивно. Например, правилами разрешено выбивать противнику зубы и протыкать глаза. Соревнования по бузкаши проводятся последние 8 веков. Также в некоторых школах Средней Азии обучают бузкаши и проводят соревнования.

Хорек в штанах

В свое время игра была популярна среди английских шахтеров Йоркшира в 1970-х, после чего стала безумно популярна и в Шотландии.

Цель этого вида спорта заключается в том, чтобы продержать двух хорьков в штанах игрока как можно дольше. Невероятно, но мировой рекорд составляет целых 5 часов и 30 минут, он был поставлен без нижнего белья.

Шин-кикинг

Этот вид спорта невероятно популярный в британском Куперс Хилл. Задача каждого спортсмена – повалить соперника на землю, ударяя его по голени. Участники надевают белые халаты, хватают друг друга за шиворот и бьют по голени, пока один из игроков не упадет.

Остается только догадываться, как тренируются спортсмены шин-кикеры, и как они соглашаются терпеть боль, которую порой вынести почти невозможно.

Магловский квиддич

Эта игра была впервые описана в серии книг о Гарри Поттере, и в последнее время становится все более популярной. Первые команды по квиддичу появились в 2005 году в американском Миддлбери-колледже. А с 2012 года, ежегодно проводятся и Кубки мира по квиддичу.

Чаще всего соревнования по квиддичу проводятся в студенческих городках. Квиддич – это отличный шанс для простых маглов воплотить свою мечту в реальность и приобщиться к миру волшебства, взявшись за метлу не только во время уборки.

Любое, даже самое странное занятия легко превратить в вид спорта – эта идея могла бы стать девизом Международной федерации неофициальных видов спорта, если бы такую ​​когда-то создали. В ней нашлось бы достойное место для всех остроумных и откровенно нелепых соревнований, начиная от поедания хот-догов на скорость и заканчивая хорьком в штанах.