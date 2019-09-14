Факти ICTV в день фізкультури та спорту України, який відзначають в другу суботу вересня, зібрали найдивніші види спорту, які змусять вас посміхнутися.

Футбол, теніс, бокс, хокей, баскетбол – є давніми лідерами за популярністю та фінансовою могутністю. Спортсмени у цих видах спорту отримують не лише мільйонні гонорари, але й всесвітню славу.

В їх тіні існують непримітні види спорту, які роблять свої перші кроки на шляху до слави. Так, після довгих років, до так званої “спортивної еліти” долучився маунтинбайк, серфінг, скелетон, паркур та скейтбординг. Ці дисципліни піднялися з низів завдяки зростаючій популярності у масах.

Своїм життям живуть та з кожним днем збільшуються альтернативні види спорту, наприклад, плавання у багнюці, метання мобільних телефонів чи яєчне багатоборство. Факти ICTV вирішили зібрати топ-7 найдивніших видів спорту, які живуть своїм життям та мають своїх прихильників.

Яєчне багатоборство

Батьківщиною цього виду спорту є Англія і бере свій початок з 1332 року, коли в результаті повені між монастирем та селом з’явилася річка. За легендою, селяни почали перекидатися яйцями з двох протилежних берегів.

Нині цей вид спорту має чотири дисципліни: метання на влучність і на дальність, яйце в ложці та російська рулетка.

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Цей вид спорту викликає сміх навіть у англійців, адже яйця використовуються сирі, і дуже часто розбиваються на головах учасників. Якщо ви гадаєте, що це провінційний вид спорту, то помиляєтесь. З 2006 року з яєчного багатоборства проводяться чемпіонати світу у Великій Британії та США.

Перегони на газонокосарках

Це різновид моторного виду спорту, в якому учасники ганяють на тракторах-газонокосарках. З боку це виглядає досить кумедно, але змагання, тим не менш, дуже популярні. Цей вид спорту є досить травмонебезпечним, проте офіційно зареєстрований, як вид спорту у США, Великій Британії та Австралії.

У 2015 році в Норвегії одному з учасників перегонів вдалося розігнати свою газонокосарку до 133,57 миль на годину.

Перенесення дружин

Народна фінська забава, яка переросла в національний вид спорту зі своїми правилами. На роль учасників запрошую сімейні пари, яким необхідно подолати дистанцію в 253 метри.

Цікаво, що жінка має важити не менше ніж 49 кг. Чемпіонат світу з цього виду спорту щорічно проходить у маленькому фінському містечку Сонкаярві.

Бузкаші

Ця гра поширена у Таджикистані, Афганістані, Туркменістані, і нагадує поло на конях. Однак замість м’яча тут використовують обезголовлений труп тварини.

Учасники, одягнені в шкіряні куртки і хутряні шапки, поводяться досить агресивно. Наприклад, правилами дозволено вибивати противнику зуби і протикати очі. Змагання по бузкаші проводяться останні 8 століть. Також в деяких школах Середньої Азії навчають бузкаші та проводять змагання.

Тхір у штанях

Свого часу гра була популярна серед англійських шахтарів Йоркширу в 1970-х, після чого стала шалено популярна і в Шотландії.

Мета цього виду спорту полягає в тому, щоб утримувати двох тхорів в штанах гравця якомога довше. Неймовірно, але світовий рекорд становить цілих 5 годин і 30 хвилин, він був поставлений без спідньої білизни.

Шин-кікінг

Цей вид спорту неймовірно популярний у британському Куперс-хіллі. Завдання кожного спортсмена – повалити суперника на землю, б’ючи його по гомілках. Учасники одягають білі халати, хапають один одного за комір і б’ють по гомілці, поки один з гравців не впаде.

Залишається тільки здогадуватися, як саме тренуються спортсмени шин-кікери, і як вони погоджуються терпіти біль, яку інколи стерпіти майже неможливо.

Маглівський квіддіч

Ця гра була вперше описана в серії книг про Гаррі Поттера, і останнім часом стає все більш популярною. Перші команди з квіддічу з’явилися у 2005 році в американському Міддлбері-коледжі. А з 2012 року, щорічно проводяться і Кубки світу з квіддичу.

Найчастіше змагання з квіддичу проводяться в студентських містечках. Квідич – це відмінний шанс для простого маглів втілити свою мрію в реальність і долучитися до світу чаклунства, взявши мітлу не тільки під час прибирання.

Будь-яке, навіть найдивніше заняття легко перетворити в вид спорту – ця ідея могла б стати девізом Міжнародної федерації неофіційних видів спорту, якби таку колись створили. В ній знайшлося б гідне місце для всіх дотепних та відверто безглуздих змагань, починаючи з поїдання хот-догів на швидкість і закінчуючи тхором у штанях.