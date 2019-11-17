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Факты / Спорт
Сербия — Украина – 2:2: онлайн-трансляция матча

Украина и Сербия сойдутся в Белграде на стадионе Райко Митич в рамках десятого тура квалификационного отбора к Евро-2020. Встреча состоится 17 ноября в 16:00.

Матчем в Белграде сине-желтые завершают успешный для себя отбор на Евро-2020. Наша сборная гарантировала себе выход в финальную часть с первого места в группе, а потенциальный успех в Сербии позволит подопечным Андрея Шевченко попасть в первую корзину при жеребьевке групп на Евро-2020.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Любиша Тумбаковича. На победу сборной Сербии принимают ставки с коэффициентом 2.08. Успех сине-желтых оценивают в 3.60. Ничейный результат встречи – 3.60.

Матч в Белграде рассудит шотландская бригада арбитров во главе с рефери Бобби Мадденом. Ему будут помогать соотечественники – Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Резервным арбитром назначен Дональд Робертсон.

Факты ICTV проведут текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина. Она будет доступна в этой новости и начнется за несколько минут до стартового свистка, который прозвучит в 16.00.

С начала С конца
Трансляция завершена
17:53 - 17 ноября
Конец матча

Все! Счет 2:2! Украина на последних минутах вырвала ничью у сербов.

 

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Допис, поширений UAF/УАФ (@ffukraine)

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17:52 - 17 ноября
ГОООООООООООООЛ!

Беседин сравнивает! 2:2!

Ярмоленко отпасовал на Беседина, Артем принял мяч и забил ударом с угла штрафной в нижний угол ворот.

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17:50 - 17 ноября

3 минуты добавил арбитр.

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17:47 - 17 ноября
Замена

Последняя замена в Украины: Шахов вышел на поле вместо Малиновского.

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17:43 - 17 ноября
Желтая карточка

Коларов сфолил на Беседину и получил желтую.

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17:41 - 17 ноября
Замена

Радоньич ушел с поля, его заменил Милинкович-Савич.

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17:40 - 17 ноября

Душан Тадич получил повреждение в одном из игровых моментов.

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17:38 - 17 ноября

Игроки сборной Украины обмениваются пасами на короткие расстояния, пытаясь найти возможность для завершения атаки.

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17:36 - 17 ноября
Замена

Двойная замена в Украины: вместо Коваленко вышел Шепелев, а Цыганкова сменил Беседин.

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17:35 - 17 ноября
Замена

Еще одна замена у сербов: вместо Максимовича вышел Миловоевич.

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