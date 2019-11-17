Украина и Сербия сойдутся в Белграде на стадионе Райко Митич в рамках десятого тура квалификационного отбора к Евро-2020. Встреча состоится 17 ноября в 16:00.

Матчем в Белграде сине-желтые завершают успешный для себя отбор на Евро-2020. Наша сборная гарантировала себе выход в финальную часть с первого места в группе, а потенциальный успех в Сербии позволит подопечным Андрея Шевченко попасть в первую корзину при жеребьевке групп на Евро-2020.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Любиша Тумбаковича. На победу сборной Сербии принимают ставки с коэффициентом 2.08. Успех сине-желтых оценивают в 3.60. Ничейный результат встречи – 3.60.

Матч в Белграде рассудит шотландская бригада арбитров во главе с рефери Бобби Мадденом. Ему будут помогать соотечественники – Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Резервным арбитром назначен Дональд Робертсон.

Факты ICTV проведут текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина. Она будет доступна в этой новости и начнется за несколько минут до стартового свистка, который прозвучит в 16.00.