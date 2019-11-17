Україна та Сербія зійдуться у Белграді на стадіоні Райко Мітич в рамках десятого туру кваліфікаційного відбору до Євро-2020. Зустріч відбудеться 17 листопада о 16:00.

Матчем у Белграді синьо-жовті завершують успішний для себе відбір на Євро-2020. Наша збірна гарантувала собі вихід до фінальної частини з першого місця у групі, а потенційний успіх у Сербії дозволить підопічним Андрія Шевченка потрапити до першого кошика при жеребкуванні груп на Євро-2020.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Любіша Тумбаковича. На перемогу збірної Сербії приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.60. Нічийний результат зустрічі — 3.60.

Матч у Белграді розсудить шотландська бригада арбітрів на чолі з рефері Боббі Мадденом. Йому допомагатимуть співвітчизники – Девід Рум і Грем Стюарт. Резервним арбітром призначений Дональд Робертсон.

Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Сербія – Україна. Вона буде доступна у цій новині і розпочнеться за кілька хвилин до стартового свистка, який пролунає о 16.00.