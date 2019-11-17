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Факти / Спорт
Сербія — Україна – 2:2: онлайн-трансляція матчу

Україна та Сербія зійдуться у Белграді на стадіоні Райко Мітич в рамках десятого туру кваліфікаційного відбору до Євро-2020. Зустріч відбудеться 17 листопада о 16:00.

Матчем у Белграді синьо-жовті завершують успішний для себе відбір на Євро-2020. Наша збірна гарантувала собі вихід до фінальної частини з першого місця у групі, а потенційний успіх у Сербії дозволить підопічним Андрія Шевченка потрапити до першого кошика при жеребкуванні груп на Євро-2020.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Любіша Тумбаковича. На перемогу збірної Сербії приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.60. Нічийний результат зустрічі — 3.60.

Матч у Белграді розсудить шотландська бригада арбітрів на чолі з рефері Боббі Мадденом. Йому допомагатимуть співвітчизники – Девід Рум і Грем Стюарт. Резервним арбітром призначений Дональд Робертсон.

Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Сербія – Україна. Вона буде доступна у цій новині і розпочнеться за кілька хвилин до стартового свистка, який пролунає о 16.00.

З початку З кінця
Трансляція завершена
17:53 - 17 листопада
Кінець матчу

Все! Рахунок 2:2! Україна на останніх хвилинах вирвала нічию у сербів.

 

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Допис, поширений UAF/УАФ (@ffukraine)

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17:52 - 17 листопада
ГОООООООООООООЛ!

Бесєдін зрівнює! 2:2!

Ярмоленко відпасував на Бесєдіна, Артем прийняв м’яч і забив ударом з кута штрафної в нижній кут воріт.

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17:50 - 17 листопада

3 хвилини додав арбітр.

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17:47 - 17 листопада
Заміна

Остання заміна в України: Шахов вийшов на поле замість Маліновського.

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17:43 - 17 листопада
Жовта картка

Коларов сфолив на Бесєдіну і отримав жовту.

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17:41 - 17 листопада
Заміна

Радоньїч пішов з поля, його замінив Мілінкович-Савич.

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17:40 - 17 листопада

Душан Тадич отримав пошкодження в одному з ігрових моментів.

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17:38 - 17 листопада

Гравці збірної України обмінюються пасами на короткі відстані, намагаючись знайти можливість для завершення атаки.

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17:36 - 17 листопада
Заміна

Подвійна заміна в України: замість Коваленка вийшов Шепелєв, а Циганкова змінив Бесєдін.

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17:35 - 17 листопада
Заміна

Ще одна заміна у сербів: замість Максимовича вийшов Міловоевіч.

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