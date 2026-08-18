Утром 18 июля РФ атаковала вражескими беспилотниками Киевщину. В Броварском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, а из-за длительной воздушной тревоги Укрзализныця оперативно изменила движение отдельных пригородных поездов.

Взрывы на Киевщине: что известно

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, по состоянию на 7:30 в Броварском районе в результате атаки повреждено офисное здание, складские помещения и частный дом.

Информация о пострадавших не поступала. В ОВА подчеркнули, что вражеская атака продолжается, и призвали жителей области оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

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Укрзализныця меняет движение пригородных поездов

Как сообщила Укрзализныця, из-за длительной повышенной угрозы для Киевщины Укрзализныця внесла оперативные изменения в движение пригородных поездов.

В направлении Фастов — Киев пассажирам рекомендуют воспользоваться утренними рейсами №6006 и №6008 Фастов-1 — Киев-Пассажирский вместо №7030 Фастов-1 — Киев-Пассажирский.

В обратном направлении предлагают рейсы №6005 и №6011 Киев-Пассажирский — Фастов-1 вместо №7029 Киев-Пассажирский — Фастов-1.

Также из соображений безопасности задерживается:

поезд №6911 Нежин – Киев-Волынский курсирует со станции о. п. Нежинское с задержкой 2 часа 35 мин.

поезд №6902 Киев-Волынский – Нежин курсирует со станции о. п. Дымерка с задержкой 2 часа 30 мин.

поезд №6604 Тетерев – Святошино курсирует со станции Клавдиево с задержкой 2 часа 30 мин.

В Укрзализныце отметили, что движение пригородных поездов будет возобновлено после завершения воздушной тревоги. Пассажиров просят следить за официальными сообщениями и объявлениями на станциях.

Напомним, что утром 16 августа российские войска также били по Броварскому району Киевской области ударными беспилотниками.

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