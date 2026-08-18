Грозы, град и шквалы: в Киеве и ряде областей объявили желтый уровень опасности
- В Киеве и Киевской области днем 18 августа прогнозируют дожди и грозы.
- Опасная погода также ожидается в западных, северных и ряде центральных и южных областей.
В Киеве и ряде областей Украины 18 августа ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Киеве и Киевской области 18 августа: что известно
В Киеве и области 18 августа прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, но уже днем пройдут дожди и грозы.
В отдельных районах Киевской области возможен град, а порывы ветра во время непогоды будут достигать 15–20 м/с. В целом ветер будет южным со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью составит +15…+20°, а днем воздух прогреется до +28…+33°.
В Киеве ночью прогнозируют +18…+20°, днем — +28…+30°.
Из-за непогоды в столице и области объявлен I уровень опасности — желтый.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.
Украину накроют грозы, град и шквалы
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях действует не только для Киева и Киевской области.
18 августа грозы прогнозируют в западных областях, а днем — также в северных регионах Украины.
Кроме того, непогода ожидается в:
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Николаевской области.
В отдельных районах этих регионов возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый.
В то же время синоптики объявили предупреждение о высоком риске возникновения пожаров.
В течение 18–20 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют практически по всей территории Украины.
Исключением станут Волынская, Львовская и Закарпатская области, где такого уровня пожарной опасности не ожидается.