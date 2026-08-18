В Киеве и ряде областей Украины 18 августа ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Киеве и Киевской области 18 августа: что известно

В Киеве и области 18 августа прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, но уже днем пройдут дожди и грозы.

Сейчас смотрят

В отдельных районах Киевской области возможен град, а порывы ветра во время непогоды будут достигать 15–20 м/с. В целом ветер будет южным со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +15…+20°, а днем воздух прогреется до +28…+33°.

В Киеве ночью прогнозируют +18…+20°, днем — +28…+30°.

Из-за непогоды в столице и области объявлен I уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Украину накроют грозы, град и шквалы

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях действует не только для Киева и Киевской области.

18 августа грозы прогнозируют в западных областях, а днем — также в северных регионах Украины.

Кроме того, непогода ожидается в:

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Одесской области;

Николаевской области.

В отдельных районах этих регионов возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый.

В то же время синоптики объявили предупреждение о высоком риске возникновения пожаров.

В течение 18–20 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют практически по всей территории Украины.

Исключением станут Волынская, Львовская и Закарпатская области, где такого уровня пожарной опасности не ожидается.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.