Жозе Моуринью официально назначен главным тренером лондонского Тоттенхэм Хотспур.

Тоттенхэм Хотспур объявил о подписании контракта с Жозе Моуринью.

Контракт португальского специалиста со шпорами рассчитан до конца сезона-2022/23. Другие детали сделки лондонцев с Моуринью не сообщаются.

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Последним местом работы Особенного был Манчестер Юнайтед. Португальца уволили из манчестерского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в лондонском Челси, с которыми трижды становился чемпионом Англии.

Накануне пост тренера Тоттенхэма покинул Маурисио Почеттино, который возглавлял команду с 2014 года. Именно под руководством Почеттино шпоры впервые в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов, уступив в решающей матче Ливерпулю (2:1).

К слову, Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании после того, как подал в отставку в июне 2019 года.

Источник: Tottenham Hotspur