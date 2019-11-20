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Моуринью — новый главный тренер Тоттенхэм Хотспур

Жозе Моуринью официально назначен главным тренером лондонского Тоттенхэм Хотспур.

Жозе Моуринью

Тоттенхэм Хотспур объявил о подписании контракта с Жозе Моуринью.

Контракт португальского специалиста со шпорами рассчитан до конца сезона-2022/23. Другие детали сделки лондонцев с Моуринью не сообщаются.

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Последним местом работы Особенного был Манчестер Юнайтед. Португальца уволили из манчестерского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в лондонском Челси, с которыми трижды становился чемпионом Англии.

Накануне пост тренера Тоттенхэма покинул Маурисио Почеттино, который возглавлял команду с 2014 года. Именно под руководством Почеттино шпоры впервые в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов, уступив в решающей матче Ливерпулю (2:1).

К слову, Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании после того, как подал в отставку в июне 2019 года.

Источник: Tottenham Hotspur

Фото: Getty Images

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