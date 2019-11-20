Жозе Моуринью официально назначен главным тренером лондонского Тоттенхэм Хотспур.
Тоттенхэм Хотспур объявил о подписании контракта с Жозе Моуринью.
Контракт португальского специалиста со шпорами рассчитан до конца сезона-2022/23. Другие детали сделки лондонцев с Моуринью не сообщаются.
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Последним местом работы Особенного был Манчестер Юнайтед. Португальца уволили из манчестерского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в лондонском Челси, с которыми трижды становился чемпионом Англии.
Накануне пост тренера Тоттенхэма покинул Маурисио Почеттино, который возглавлял команду с 2014 года. Именно под руководством Почеттино шпоры впервые в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов, уступив в решающей матче Ливерпулю (2:1).
К слову, Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании после того, как подал в отставку в июне 2019 года.
Источник: Tottenham Hotspur