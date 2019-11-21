Букмекеры дали прогноз на матч Црвена Звезда — Бавария в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Црвена Звезда во вторник, 26 ноября, проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором белградцы на стадионе Райко Митич в Белграде сыграют против мюнхенской Баварии. Начало матча в 22.00.

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По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Ханса-Дитера Флика. На победу Баварии принимают ставки с коэффициентом 1.30. Успех сербского клуба оценивают в 8.70. Ничейный результат встречи — 5.90.

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Фото: FK Crvena zvezda, FC Bayern München