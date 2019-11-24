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Факты / Спорт

Уайлдер победил Ортиса нокаутом

Деонтей Уайлдер проигрывал Льюису Ортису по ходу боя, но смог победить благодаря нокаутирующему удару.

Уайлдер победил Ортиса нокаутом

Американец Деонтей Уайлдер в 10-й раз защитил свой титул WBC в супертяжелом весе, победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса в Лас-Вегасе.

При этом Ортис выиграл первые шесть раундов поединка, но упал от сокрушительного удара Уайлдера в седьмом.

Теперь в активе 34-летнего Уайлдера 42 победы (41 нокаутом) и одна ничья, на профессиональном ринге он не проигрывал ни разу.

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Это был уже второй бой между Уайлдером и Ортисом. В 2018 году Деонтей впервые отправил Луиса в нокдаун в пятом раунде, а затем окончательно положил соперника в десятом.

Напомним, 22 февраля 2020 Уайлдер проведет бой с британцем Тайсоном Фьюри. Первый поединок этих боксеров закончился вничью.

Фото: bronzebomber

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