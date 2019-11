Кубок Дэвиса впервые прошел в новом формате: все матчи турнира состоялись в течение недели, с групповым этапом и битвами до двух побед в трех сетах.

В полуфинале сборная Испании обыграла Великобританию (2:0), а Канада победила Россию (2:1).

В первом финальном поединке Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима – 7:6 (7:3), 6:3. Во втором матче Рафаэль Надаль выиграл у Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

