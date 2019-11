Кубок Девіса вперше пройшов в новому форматі: всі матчі турніру відбулися протягом тижня, з груповим етапом і битвами до двох перемог у трьох сетах.

У півфіналі збірна Іспанії обіграла Велику Британію (2:0), а Канада здолала Росію (2:1).

У першому фінальному поєдинку Роберто Баутіста-Агут виявився сильнішим за Фелікса Оже-Альяссіма – 7:6 (7:3), 6:3. У другому матчі Рафаель Надаль виграв у Дениса Шаповалова з рахунком 6:3, 7:6 (9:7).

The moment @RafaelNadal and Spain became World Champions…#CANESP #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/eJVqbB3TCv

— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 24, 2019