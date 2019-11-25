PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Надаль виграв для Іспанії дебютний Кубок Девіса у новому форматі

Збірна Іспанії перемогла команду Канади у фіналі Кубка Девіса.

Рафаэль Надаль Кубок Дэвиса

Кубок Девіса вперше пройшов в новому форматі: всі матчі турніру відбулися протягом тижня, з груповим етапом і битвами до двох перемог у трьох сетах.

У півфіналі збірна Іспанії обіграла Велику Британію (2:0), а Канада здолала Росію (2:1).

Читайте: Хочу зіграти на Олімпіаді та оновити тренерський штаб – Еліна Світоліна

У першому фінальному поєдинку Роберто Баутіста-Агут виявився сильнішим за Фелікса Оже-Альяссіма – 7:6 (7:3), 6:3. У другому матчі Рафаель Надаль виграв у Дениса Шаповалова з рахунком 6:3, 7:6 (9:7).

Таким чином Іспанія вшосте виграла Кубок Девіса і вперше в оновленому форматі.

Нагадаємо, Надаль вп’яте в кар’єрі завершить сезон на першій сходинці рейтингу ATP.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Элина Свитолина
Хочу зіграти на Олімпіаді та оновити тренерський штаб – Еліна Світоліна
Элина Свитолина
Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня за версією WTA
Луис Энрике
Луїс Енріке повернувся на пост головного тренера збірної Іспанії
Стефанос Циципас выиграл Итоговый турнир ATP
Ціціпас переміг на Підсумковому турнірі ATP
Рафаэль Надаль
Надаль вп’яте в кар’єрі завершить сезон на першій сходинці рейтингу ATP
Елина Свитолина
Рейтинг WTA: Світоліна завершила сезон шостою ракеткою світу
Элина Свитолина
Світоліна обіграла у двох сетах Кенін на Підсумковому турнірі WTA
Серена Уильямс
Зламану ракетку Серени Вільямс продають на аукціоні
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка