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Факты / Спорт

Надаль в пятый раз в карьере завершит сезон на первой строчке рейтинга ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль закончит сезон в статусе первой ракетки мира.

Рафаэль Надаль

После того, как Рафаэль Надаль обыграл на Итоговом турнире ATP россиянина Данила Медведева, Новак Джокович уступил Роджеру Федереру и прекратил выступления на турнире на стадии группового этапа, испанец обеспечил себе первое место в рейтинге ATP по итогам сезона.

Сербу для возвращения на первую позицию нужно было выигрывать титул.

В 2019 Надаль выиграл два турнира Grand Slam – Roland Garros и US Open. Также на его счету финал Australian Open, полуфинал Wimbledon, полуфиналы на Masters в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло и Мадриде.

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В 33 года Надаль стал самым лидером мирового рейтинга по итогам сезона.

Испанец до этого четыре раза заканчивал год в статусе первой ракетки мира (2008, 2010, 2013, 2017). Лидером по этому показателю является Пит Сампрас – шесть раз.

В пятницу, 15 ноября, Надаль проведет матч третьего тура в группе Андре Агасси Итогового турнира против Стефаноса Циципаса.

Напомним, в октябре Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений.

Фото: Dreamstime

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