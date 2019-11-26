Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших тренеров сборных 2019 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмую строчку в рейтинге лучших наставников футбольных сборных года по версии IFFHS.

Лидером списка стал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш, который вместе с командой выиграл премьерную Лигу наций УЕФА. На второй строчке расположился наставник Бразилии – Тите. Замыкает тройку лидеров наставник сборной Бельгии Роберто Мартинез.

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Топ-10 лучших тренеров сборных 2019:

Фернанду Сантуш (сборная Португалии) – 112 Тите (сборная Бразилии) – 102 Роберто Мартинес (сборная Бельгии) – 97 Дидье Дешам (сборная Франции) – 87 Джамель Бельмади (сборная Алжира) – 61 Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 45 Роберто Манчини (сборная Италии) – 42 Андрей Шевченко (сборная Украины) – 41 Рикардо Гарека (сборная Перу) – 22 Николя Дюпуи (сборная Мадагаскара)/Феликс Санчес (сборная Катара) – 11

В голосовании IFFHS приняли участие представители 90 стран. Андрей Шевченко набрал 41 балл. Это стало новым рекордом для Украины. Ранее максимальное количество баллов получал в 2005 году Олег Блохин – 28.

В топ-25 лучших тренеров сборных также попал Александр Петраков – наставник чемпионов мира в возрасте до 20 лет.

Напомним, стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии Евро-2020.

Источник: IFFHS