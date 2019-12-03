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Факты / Спорт

Роналду просидел в машине почти всю церемонию вручения наград Серии А

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии-2018/19.

Криштиану Роналду

Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который выбрал церемонию вручения наград Серии А вместо вечера в Париже, где вручали награду Золотой мяч, просидел почти всю церемонию в своей машине и вышел из нее только для того, чтобы получить свои награды.

— Невероятно! Криштиану Роналду сидел в своей машине до того момента, пока не пришло время получать приз лучшего игрока Серии А. Когда он, наконец, вышел из машины, его телохранители светили фонариками в камеры, – написал журналист BeIN Sports Танкреди Палмер в своем Twitter.

В Милане Криштиану получил звание лучшего игрока Серии А, а также вошел в символическую сборную прошлого сезона как один из трех лучших форвардов чемпионата Италии.

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Роналду пропустил церемонию вручения Золотого мяча, где занял третье место в голосовании пропустив вперед Вирджила ван Дейка и Лионеля Месси.

Фото: Getty Images

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