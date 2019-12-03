Форвард Ювентуса Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии-2018/19.

Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который выбрал церемонию вручения наград Серии А вместо вечера в Париже, где вручали награду Золотой мяч, просидел почти всю церемонию в своей машине и вышел из нее только для того, чтобы получить свои награды.

— Невероятно! Криштиану Роналду сидел в своей машине до того момента, пока не пришло время получать приз лучшего игрока Серии А. Когда он, наконец, вышел из машины, его телохранители светили фонариками в камеры, – написал журналист BeIN Sports Танкреди Палмер в своем Twitter.

UNBELIEVABLE!

Cristiano Ronaldo waited in his car for the moment in which he had to be awarded MVP Serie A award!

Then when the time came, he finally get out to enter the theatre, while his bodyguards pointed torchlights to cameras! https://t.co/8A51G9Tatp — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 2, 2019

В Милане Криштиану получил звание лучшего игрока Серии А, а также вошел в символическую сборную прошлого сезона как один из трех лучших форвардов чемпионата Италии.

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Роналду пропустил церемонию вручения Золотого мяча, где занял третье место в голосовании пропустив вперед Вирджила ван Дейка и Лионеля Месси.