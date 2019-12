Лауреатом награды Золотой мяч 2019 стал форвард Барселоны Лионель Месси.

В голосовании он обошел защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка, форварда Ливерпуля Садио Мане и форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

Читайте: Алиссон стал первым обладателем трофея Яшина

Торжественная церемония вручения награды прошла 2 декабря в Париже. Для 32-летнего футболиста это шестой Золотой мяч в карьере. Ранее Месси становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019