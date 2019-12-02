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Факты / Спорт

Лионель Месси получил шестой Золотой мяч

Золотой мяч 2019 получил форвард Барселоны Лионель Месси во время церемонии в Париже.

Лионель Месси

Лауреатом награды Золотой мяч 2019 стал форвард Барселоны Лионель Месси.

В голосовании он обошел защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка, форварда Ливерпуля Садио Мане и форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

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Торжественная церемония вручения награды прошла 2 декабря в Париже. Для 32-летнего футболиста это шестой Золотой мяч в карьере. Ранее Месси становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

В этом году форвард выиграл с Барселоной свой 10-й чемпионский титул в карьере, в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании (37 голов) и Лиги чемпионов (12 голов).

А вот защитник туринского Ювентуса Маттейс де Лигт стал лучшим молодым игроком по версии France Football.

Фото: Getty Images

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