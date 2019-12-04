Футбольные клубы Англии и Шотландии решили провести ежегодную акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Английская Премьер-лига и клубы из Англии и Шотландии проводят акцию в поддержку людей с нетрадиционной ориентацией, которая проходит в рамках кампании Rainbow Laces campaign.

Акция продлится в течение двух туров с 3 декабря до 9 декабря.

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Во время всех 20 матчей АПЛ угловые флажки и судейское табло на матчах будут радужного цвета. К акции присоединятся футболисты – в соответствующих цветах будут капитанские повязки и шнуровки на бутсах.

Также ряд английских клубов (Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур, Челси, Лестер, Кристал Пэлас, Бернли, Борнмут, Саутгемптон, Норвич Сити) на период акции добавили к своим эмблемам в соцсетях радугу.

Ранее Манчестер Сити выпустил специальную форму на поддержку гей-парада.

Джерело: Premier League

Фото: Premier League