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Факты / Спорт

Реал сыграет с Эспаньолом в зеленой форме – стало известно почему

Реал Мадрид примет 7 декабря на Сантьяго Бернабеу Эспаньол в рамках матча 16-го тура Ла Лиги.

Реал Мадрид

Футболисты мадридского Реала сыграют против Эспаньола в зеленой форме, чтобы обратить внимание общественности на проблему изменения климата.

На главном фасаде Сантьяго Бернабеу также разместят огромное полотно (почти 36 на 20 метров) на тему экологии, которое будет висеть там до 13 декабря – до окончания саммита ООН.

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В эти дни Мадрид принимает 25-ю Всемирную конференцию ООН по вопросам климата (COP25). Именно поэтому игра с Эспаньолом была выбрана Реалом как лучшая возможность сыграть в зеленой форме.

Это будет первая игра Реал в третьем комплекте формы в официальном матче в текущем сезоне.

К слову, в начале декабря Реал представил четвертый комплект формы.

Источник: FC Real Madrid

Фото: Getty Images

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