Букмекеры дали прогноз на матч Интер — Барселона в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Интер во вторник, 10 декабря, проведет матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором нерадзурри на стадионе Сан-Сиро в Милане сыграют против каталонской Барселоны. Начало матча в 22.00.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Антонио Конте. На победу Интер принимают ставки с коэффициентом 1.63. Успех каталонского клуба оценивают в 4.90. Ничейный результат встречи — 4.30.

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Фото: Inter, FC Barcelona