Букмекери дали прогноз на матч Інтер — Барселона у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Інтер у вівторок, 10 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому нерадзуррі на стадіоні Сан-Сіро у Мілані зіграють проти каталонської Барселони. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Антоніо Конте. На перемогу Інтер приймають ставки з коефіцієнтом 1.63. Успіх каталонського клубу оцінюють в 4.90. Нічийний результат зустрічі — 4.30.

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Фото: Inter, FC Barcelona