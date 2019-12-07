PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Інтер — Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Букмекери дали прогноз на матч Інтер — Барселона у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Интер Барселона

Інтер у вівторок, 10 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому нерадзуррі на стадіоні Сан-Сіро у Мілані зіграють проти каталонської Барселони. Початок матчу о 22.00.

Читайте: Динамо Загреб — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Антоніо Конте. На перемогу Інтер приймають ставки з коефіцієнтом 1.63. Успіх каталонського клубу оцінюють в 4.90. Нічийний результат зустрічі — 4.30.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозом на матч Атлетіко — Локомотив.

Фото: Inter, FC Barcelona

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Динамо Загреб Манчестер Сити
Динамо Загреб — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Атлетико Локомотив
Атлетіко — Локомотив: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
ПСЖ Галатасарай
ПСЖ — Галатасарай: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Аякс Валенсия
Аякс — Валенсія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Зальцбург Ливерпуль
Зальцбург — Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Corriere dello Sport расизм
Чорна п’ятниця: Corriere dello Sport звинувачують у расизмі за анонс матчу
Челси Лилль
Челсі — Лілль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Боруссия Дортмунд - Славия Прага
Боруссія — Славія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка