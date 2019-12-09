Футболисты Реала сыграли в Тайного Санту и получили необычные подарки

Футболисты Реала устроили рождественский ужин в одном из ресторанов Мадрида и сыграли в Тайного Санту.

Футболисты мадридского Реала устроили командный ужин в одном из ресторанов и сыграли в Тайного Санту – игру, во время которой все анонимно обмениваются подарками.

Гарету Бэйлу досталась клюшка от гольфа, которую ему подарил Марсело. Валлиец с юмором воспринял подарок. Хавбеку Лукасу Васкесу подарили весы, поскольку несколько недель назад он уронил их на ногу и сломал палец.

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Сербском нападающему Луке Йовичу достался испанский словарь, чтобы он быстрее выучил новый язык. Брахим Диас и Винисиус Жуниор получили детские игрушки, как одни из самых молодых в команде, а защитник Ферлан Мэнди – кирпич.

Форвард Карим Бензема и хавбек Тони Кроос на ужине не присутствовали.

Напомним, Реал победил Эспаньол в рамках матча 16-го тура испанской Ла Лиги.

Фото: Sergio Ramos