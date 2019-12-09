Футболісти Реала зіграли у Таємного Санту і отримали незвичні подарунки

Футболісти Реала влаштували різдвяну вечерю в одному з ресторанів Мадрида та зіграли у Таємного Санту.

Футболісти мадридського Реала влаштували командну вечерю в одному з ресторанів та зіграли у Таємного Санту – гру, під час якої всі анонімно обмінюються подарунками.

Гарету Бейлу дісталася клюшка від гольфу, яку йому подарував Марсело. Валлієць з гумором сприйняв подарунок. Хавбеку Лукасу Васкесу подарували ваги, оскільки кілька тижнів тому він впустив їх на ногу і зламав палець.

Читайте: Брюгге — Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Сербському нападнику Луці Йовичу дістався іспанський словник, щоб він швидше вивчив нову мову. Брахім Діас та Вінісіус Жуніор отримали дитячі іграшки, як одні з наймолодших у команді, а захисник Ферлан Менді – цеглину.

Форвард Карім Бензема та хавбек Тоні Кроос на вечері не були присутні.

Нагадаємо, Реал переміг Еспаньйол в рамках матчу 16-го туру іспанської Ла Ліги.

Фото: Sergio Ramos