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Факти / Спорт

Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 стартувала 17 вересня.

За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посіли перше та друге місця у своїх групах, вийшли до 1/8 фіналу ЛЧ і продовжили боротьбу за головний клубний трофей Європи, а ті, які посіли третю сходинку потрапили в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Читайте: Ліга Європи-2019/20: календар та результати матчів

Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар за підсумками групового етапу не зумів пробитися у плей-оф і потрапив у Лігу Європи.

Після тривалої паузи, що пов’язана з пандемією коронавірусу, УЄФА ухвалив рішення дограти решту турніру, починаючи зі стадії 1/4 фіналу у форматі Фіналу восьми у Лісабоні (Португалія). У кожній парі переможець визначатиметься за підсумками однієї зустрічі.

Фінальний матч відбудеться 23 серпня 2020 року на Ештадіу да Луж у Лісабоні.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.

Фінал

Лісабон. Ештадіу да Луж

23.08.2020
22.00 ? _:_ ?

1/2 фіналу

18.08.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів РБ Лейпциг 0:3 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ
19.08.2020
22.00  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівЛіон _:_  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівБаварія

1/4 фіналу

12.08.2020
22.00  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аталанта 1:2 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ
13.08.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів РБ Лейпциг 2:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівАтлетіко
14.08.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Барселона 2:8 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівБаварія
15.08.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті 1:3 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівЛіон

1/8 фіналу

18.02.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетіко 1:0 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліверпуль
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссія Д 2:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ
19.02.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аталанта 4:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Валенсія
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Тоттенгем 0:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів РБ Лейпциг
25.02.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Наполі 1:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Барселона
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі 0:3 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія
26.02.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліон 1:0 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид 1:2 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті
10.03.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Валенсія 3:4 (4:8) Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аталанта
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів РБ Лейпциг 3:0 (4:0) Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Тоттенгем
11.03.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліверпуль 2:3 (2:4) Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетіко
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ 2:0 (3:2) Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссія Д
7.08.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті 2:1 (4:2) Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Реал Мадрид
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус 2:1 (2:2) Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліон
8.08.2020
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія 4:1 (7:1) Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Барселона 3:1 (4:2) Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Наполі

Груповий етап

Група А

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ 6 5 1 0 17 2 16
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Реал Мадрид 6 3 2 1 14 8 11
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Брюгге 6 0 3 3 4 12 3
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівГалатасарай 6 0 2 4 1 14 2
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 19:55  Брюгге  0:0  Галатасарай  22:00  ПСЖ  1:0  Брюгге
 22:00  ПСЖ  3:0  Реал  22:00  Реал  6:0  Галатасарай
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55  Реал  1:1  Брюгге  19:55  Галатасарай  1:1  Брюгге
 22:00  Галатасарай  0:1  ПСЖ  22:00  Реал  2:2  ПСЖ
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 22:00  Брюгге  0:5  ПСЖ  22:00  Брюгге  1:3  Реал
 22:00  Галатасарай  0:1  Реал  22:00  ПСЖ  5:0  Галатасарай

Група B

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія 6 6 0 0 24 5 18
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівТоттенгем 6 3 1 2 18 14 10
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Олімпіакос 6 1 1 4 8 14 4
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Црвена Звезда 6 1 0 5 3 20 3
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 19:55 Олімпіакос  2:2 Тоттенгем 19:55 Баварія  2:0 Олімпіакос
 22:00 Баварія  3:0 Црвена Звезда  22:00 Црвена Звезда  0:4 Тоттенгем
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55 Тоттенгем  2:7 Баварія  19:55 Тоттенгем  4:2 Олімпіакос
 22:00 Црвена Звезда  3:1 Олімпіакос  22:00 Црвена Звезда  0:6 Баварія
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 22:00 Олімпіакос  2:3 Баварія  22:00 Баварія  3:1 Тоттенгем
 22:00 Тоттенгем  5:0 Црвена Звезда  22:00 Олімпіакос  1:0 Црвена Звезда

Група С

Команда І П Н П З П О
1.  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті 6 4 2 0 16 4 14
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівАталанта 6 2 1 3 8 12 7
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Шахтар Донецьк 6 1 3 2 8 13 6
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Динамо Загреб 6 1 2 3 10 13 5
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 22:00 Динамо  4:0 Аталанта  22:00 Динамо  3:3 Шахтар
 22:00 Шахтар  0:3 Ман.Сіті  22:00 Аталанта  1:1 Ман.Сіті
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55 Аталанта  1:2 Шахтар  22:00 Аталанта  2:0 Динамо
 22:00 Ман.Сіті  2:0 Динамо  22:00 Ман.Сіті  1:1 Шахтар
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 19:55 Шахтар  2:2 Динамо  19:55 Шахтар  0:3 Аталанта
 22:00 Ман.Сіті  5:1 Аталанта  19:55 Динамо  1:4 Ман.Сіті

Група D

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус 6 5 1 0 12 4 16
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетіко 6 3 1 2 8 5 10
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Байєр 6 2 0 4 5 9 6
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Локомотив 6 1 0 5 4 11 3
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 22:00  Атлетіко  2:2  Ювентус  19:55  Локомотив  1:2  Ювентус
 22:00  Байєр  1:2  Локомотив  22:00  Байєр  2:1  Атлетіко
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 22:00  Локомотив  0:2  Атлетіко  19:55  Локомотив  0:2  Байєр
 22:00  Ювентус  3:0  Байєр  22:00  Ювентус  1:0  Атлетіко
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 19:55  Атлетіко  1:0  Байєр  22:00  Атлетіко  2:0  Локомотив
 22:00  Ювентус  2:1  Локомотив  22:00  Байєр  0:2  Ювентус

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліверпуль 6 4 1 1 13 8 13
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Наполі 6 3 3 0 11 4 12
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Зальцбург 6 2 1 3 16 13 7
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Генк 6 0 1 5 5 20 1
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Зальцбург  6:2  Генк  22:00  Ліверпуль  2:1  Генк
 22:00  Наполі  2:0  Ліверпуль  22:00  Наполі  1:1  Зальцбург
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 19:55  Генк  0:0  Наполі  22:00  Генк  1:4  Зальцбург
 22:00  Ліверпуль  4:3  Зальцбург  22:00  Ліверпуль  1:1  Наполі
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 22:00  Генк  1:4  Ліверпуль  19:55  Зальцбург  0:2  Ліверпуль
 22:00  Зальцбург  2:3  Наполі  19:55  Наполі  4:0  Генк

Група F

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Барселона 6 4 2 0 9 4 14
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссія Дортмунд 6 3 1 2 8 8 10
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Інтер 6 2 1 3 10 9 7
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Славія Прага 6 0 2 4 4 10 2
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Боруссія Д  0:0  Барселона  19:55  Барселона  0:0  Славія
 22:00  Інтер  1:1  Славія  22:00  Боруссія Д  3:2  Інтер
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 19:55  Славія  0:2  Боруссія Д  22:00  Барселона  3:1  Боруссія Д
 22:00  Барселона  2:1  Інтер  22:00  Славія  1:3  Інтер
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 22:00  Інтер  2:0  Боруссія Д  22:00  Боруссія Д  2:1  Славія
 22:00  Славія  1:2  Барселона  22:00  Інтер  1:2  Барселона

Група G

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Лейпциг 6 3 2 1 10 8 11
2.  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ліон 6 2 2 2 9 8 8
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Бенфіка 6 2 1 3 10 11 7
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівЗеніт 6 2 1 3 7 9 7
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Бенфіка  1:2  Лецпциг  19:55  Зеніт  0:2  Лейпциг
 22:00  Ліон  1:1  Зеніт  22:00  Ліон  3:1  Бенфіка
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 22:00  Зеніт  3:1  Бенфіка  19:55  Зеніт  2:0  Ліон
 22:00  Лейпциг  0:2  Ліон  22:00  Лейпциг  2:2  Бенфіка
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 19:55  Лейпциг  2:1  Зеніт  22:00  Бенфіка  3:0  Зеніт
 22:00  Бенфіка  2:1  Ліон  22:00  Ліон  2:2  Лейпциг

Група H

Команда І П Н П З П О
1.  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Валенсія 6 3 2 1 9 7 11
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі 6 3 2 1 11 9 11
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аякс 6 3 1 2 12 6 10
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Лілль 6 0 1 5 4 14 1
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Аякс  3:0  Лілль  22:00  Валенсія  4:1  Лілль
 22:00  Челсі  0:1  Валенсія  22:00  Челсі  4:4  Аякс
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 22:00  Валенсія  0:3  Аякс  19:55  Валенсія  2:2  Челсі
 22:00  Лілль  1:2  Челсі  22:00  Лілль  0:2  Аякс
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 19:55  Аякс  0:1  Челсі  22:00  Аякс  0:1  Валенсія
 22:00  Лілль  1:1  Валенсія  22:00  Челсі  2:1  Лілль

Фото: Dreamstime

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