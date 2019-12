На первой полосе свежего выпуска авторитетного итальянского издания Corriere dello Sport изображен форвард Интера Ромелу Лукаку и защитник Ромы Крис Смоллинг с заголовком Black Friday (Черная пятница).

Оба футболиста являются темнокожими. Таким образом журналисты попытались обыграть тот факт, что встреча между этими командами в рамках Серии А состоится в пятницу, 6 декабря.

Читайте: Нужно избавиться от идиотов! УЕФА хочет дисквалифицировать команды за проявление расизма

Организация Футбол против расизма в Европе (FARE) уже осудила заголовок газеты.

The media fuels racism every day.

This is todays edition of Italian sport daily Corriere dello Sport. pic.twitter.com/0RsAmLRyfH

— Fare (@farenet) December 5, 2019