Роналду выделился на рождественской вечеринке Ювентуса

Туринский Ювентус устроил традиционную рождественскую вечеринку для футболистов и персонала команды.

На праздничную вечеринку пришел тренерский штаб бьянконери во главе с Маурицио Сарри, президент клуба Андреа Аньелли и футболисты Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Паоло Дибала.

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Но, главной звездой вечера стал форвард Ювентуса Криштиану Роналду. Звездный португалец пришел на праздник в фиолетовом пиджаке, который резко контрастировал с нарядом других гостей вечеринки Black and White Christmas dinner.

Juventus celebrate Christmas at the traditional team dinner party https://t.co/YVvXT0iyIR#CHRISTMASHUP #FinoAllaFine pic.twitter.com/JL7fjxUfWN — JuventusFC (@juventusfcen) December 16, 2019

После 16-ти туров Серии А Ювентус (39) занимает второе место, уступая Интера по дополнительным показателям.

К слову, хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко появился в рождественском ролике английского Вест Хэма.

Фото: FC Juventus