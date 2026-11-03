Служба безопасности и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении бывшей пресс-секретарю президента Владимира Зеленского Юлии Мендель. Ее подозревают в государственной измене и оправдании российской агрессии против Украины.

Об этом сообщила СБУ во вторник, 3 ноября.

СБУ объявили подозрение Мендель у государственной измене

Подозрение Мендель объявили по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 2 ст. 111 – государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

– государственная измена, совершенная в условиях военного положения; чч. 2, 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.

По результатам комплекса мероприятий и проведенных экспертиз правоохранители установили, что в своих публичных заявлениях и публикациях в социальных сетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене.

Кроме того, по данным следствия, она оправдывает кремлевский режим и начатую им полномасштабную войну против нашего государства.

Поскольку фигурантка находится за пределами Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Интервью Такеру Карлсону и санкции Зеленского

В мае Юлия Мендель дала интервью американскому блогеру Такеру Карлсону. Она утверждала, что общалась с членами украинской делегации, которые участвовали в переговорах в Стамбуле в 2022 году.

По ее словам, собеседники заявили, что “согласились бы на все”, а Зеленский якобы “лично согласился отдать Донбасс”.

Во время интервью Мендель говорила о якобы причастности Зеленского к отмыванию денег и обвиняла его в ухудшении отношений между Украиной и США.

В сентябре Украина ввела санкции против 20 судов российского “теневого флота”, предприятий корпорации Ростех и пропагандистов. В санкционный список попала и Юлия Мендель.

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