СБУ объявила Юлии Мендель подозрение в государственной измене
- СБУ и Офис генпрокурора сообщили Юлии Мендель о подозрении в государственной измене и оправдании агрессии РФ.
- Мендель дискредитировала Украину на международной арене и оправдывала действия кремлевского режима.
Служба безопасности и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении бывшей пресс-секретарю президента Владимира Зеленского Юлии Мендель. Ее подозревают в государственной измене и оправдании российской агрессии против Украины.
Об этом сообщила СБУ во вторник, 3 ноября.
СБУ объявили подозрение Мендель у государственной измене
Подозрение Мендель объявили по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 – государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- чч. 2, 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.
По результатам комплекса мероприятий и проведенных экспертиз правоохранители установили, что в своих публичных заявлениях и публикациях в социальных сетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене.
Кроме того, по данным следствия, она оправдывает кремлевский режим и начатую им полномасштабную войну против нашего государства.
Поскольку фигурантка находится за пределами Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Интервью Такеру Карлсону и санкции Зеленского
В мае Юлия Мендель дала интервью американскому блогеру Такеру Карлсону. Она утверждала, что общалась с членами украинской делегации, которые участвовали в переговорах в Стамбуле в 2022 году.
По ее словам, собеседники заявили, что “согласились бы на все”, а Зеленский якобы “лично согласился отдать Донбасс”.
Во время интервью Мендель говорила о якобы причастности Зеленского к отмыванию денег и обвиняла его в ухудшении отношений между Украиной и США.
В сентябре Украина ввела санкции против 20 судов российского “теневого флота”, предприятий корпорации Ростех и пропагандистов. В санкционный список попала и Юлия Мендель.