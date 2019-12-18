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Факты / Спорт

Барселона и Реал разошлись ничьей на Камп Ноу впервые за 17 лет

Барселона и Реал не определили победителя в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании.

Барселона Реал

Барселона принимала Реал Мадрид в рамках перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги. Встреча прошла в Барселоне на стадионе Камп Ноу и завершилась со счетом 0:0.

Во время матча именно гости владели преимуществом, чаще били по воротам, но до серьезных моментов крайне редко доходило. Единственный гол в матче забил форвард сливочных Гарет Бэйл, но его отменил арбитр после просмотра видеоповтора – у валлийца зафиксировали небольшой офсайд.

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Последний раз команды с таким счетом заканчивали основное время в апреле 2011 года. Тогда Реал в дополнительное время выиграл и завоевал Кубок Испании. На Камп Ноу нули на табло в последний раз были зафиксированы аж 17 лет назад – в 2002 году.

В турнирной таблице команды делят первую строчку, имея в активе по 36 очков.

Напомним, перед Эль Класико на одном из главных проспектов Барселоны – Пасео-де-Грас – появилось граффити с изображением поцелуя Жерара Пике и Серхио Рамоса.

Фото: Getty Images

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