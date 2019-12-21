Эвертон объявил о назначении Карло Анчелотти главным тренером команды.

Английский Эвертон объявил о подписании контракта с Карло Анчелотти.

Стороны поставили подпись под соглашением, которое рассчитано до сезона-2023/24.

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По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский специалист будет получать в ливерпульском клубе €4,5 млн в год.

| Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R — Everton (@Everton) December 21, 2019

В матче против Арсенала ирисками будет управлять Данкан Фергюсон, а Анчелотти дебютирует с командой домашней игрой против Бернли, которая состоится 26 декабря.

После 17-ти туров АПЛ Эвертон находится на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

Напомним, предыдущим клубом Карло был итальянский Наполи, из которого его уволили через три часа после того, как он вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Everton, Nicolò Schira