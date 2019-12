Английский Эвертон объявил о подписании контракта с Карло Анчелотти.

Стороны поставили подпись под соглашением, которое рассчитано до сезона-2023/24.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский специалист будет получать в ливерпульском клубе €4,5 млн в год.

| Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019