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Факты / Спорт

Карло Анчелотти возглавил Эвертон

Эвертон объявил о назначении Карло Анчелотти главным тренером команды.

Карло Анчелотти

Английский Эвертон объявил о подписании контракта с Карло Анчелотти.

Стороны поставили подпись под соглашением, которое рассчитано до сезона-2023/24.

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По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянский специалист будет получать в ливерпульском клубе €4,5 млн в год.

В матче против Арсенала ирисками будет управлять Данкан Фергюсон, а Анчелотти дебютирует с командой домашней игрой против Бернли, которая состоится 26 декабря.

После 17-ти туров АПЛ Эвертон находится на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

Напомним, предыдущим клубом Карло был итальянский Наполи, из которого его уволили через три часа после того, как он вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Everton, Nicolò Schira

Фото: Dreamstime

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