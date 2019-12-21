Евертон оголосив про призначення Карло Анчелотті головним тренером команди.

Англійський Евертон оголосив про підписання контракту з Карло Анчелотті.

Сторони поставили підпис під угодою, яка розрахована до сезону-2023/24.

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За інформацією журналіста La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіри, італійський спеціаліст отримуватиме в ліверпульському клубі €4,5 млн на рік.

| Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R — Everton (@Everton) December 21, 2019

У матчі проти Арсенала ірисками буде керувати Данкан Фергюсон, а Анчелотті дебютує з командою домашньою грою проти Бернлі, яка відбудеться 26 грудня.

Після 17-ти турів АПЛ Евертон знаходиться на 16-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 18 очок.

Нагадаємо, попереднім клубом Карло був італійський Наполі, з якого його звільнили через три години після того, як він вивів клуб в плей-офф Ліги чемпіонів.

Джерело: Everton, Nicolò Schira