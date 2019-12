Англійський Евертон оголосив про підписання контракту з Карло Анчелотті.

Сторони поставили підпис під угодою, яка розрахована до сезону-2023/24.

За інформацією журналіста La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіри, італійський спеціаліст отримуватиме в ліверпульському клубі €4,5 млн на рік.

| Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019