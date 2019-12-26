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Факты / Спорт

86-летняя фанатка хоккея расплакалась от счастья, когда сын привел ее на матч

86-летняя фанатка Питтсбурга впервые посмотрела матч вживую – на игру регулярного чемпионате НХЛ ее привел сын.

86-летняя фанатка Питтсбург

86-летняя болельщица впервые посетила матч любимого хоккейного клуба Питтсбург Пингвинс.

Для женщины это стало настоящим сюрпризом, от которого она не смогла сдержать слез.

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Папа взял бабушку на ее первую игру в НХЛ. Она всю жизнь болела за Питтсбург, а еще она очень большая фанатка Кросби. Она не могла в это поверить, – написал внук женщины, выложив видео с ее реакцией.

Свой последний матч Питтсбург проиграл на выезде Ванкувера (1: 4). В Восточной конференции пингвины идут на пятой строчке.

Ранее Факты ICTV писали, что 28 тыс. болельщиков немецкого Унион Берлин спели на стадионе Штадион ан дер Альтэн Фьорштерей при свечах.

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