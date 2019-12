86-летняя фанатка хоккея расплакалась от счастья, когда сын привел ее на матч

86-летняя болельщица впервые посетила матч любимого хоккейного клуба Питтсбург Пингвинс.

Для женщины это стало настоящим сюрпризом, от которого она не смогла сдержать слез.

Папа взял бабушку на ее первую игру в НХЛ. Она всю жизнь болела за Питтсбург, а еще она очень большая фанатка Кросби. Она не могла в это поверить, – написал внук женщины, выложив видео с ее реакцией.

My dad took his 86 year old mom to her first @NHL game. She’s been a life long @Penguins fan and an even bigger Crosby fan. She couldn’t believe it! #MerryChrismas pic.twitter.com/qN8umwfzwY

— Braydon Tomac (@BrayTomac) December 25, 2019