86-річна фанатка хокею розплакалася від щастя, коли син привів її на гру

86-річна вболівальниця вперше відвідала матч улюбленого хокейного клубу Піттсбург Пінгвінс.

Для жінки це стало справжнім сюрпризом, від якого вона не змогла стримати сліз.

Тато взяв бабусю на її першу гру в НХЛ. Вона все життя вболівала за Піттсбург, а ще вона дуже велика фанатка Кросбі. Вона не могла в це повірити!- написав онук жінки, виклавши відео з її реакцією.

My dad took his 86 year old mom to her first @NHL game. She’s been a life long @Penguins fan and an even bigger Crosby fan. She couldn’t believe it! #MerryChrismas pic.twitter.com/qN8umwfzwY

— Braydon Tomac (@BrayTomac) December 25, 2019