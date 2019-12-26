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Факти / Спорт

86-річна фанатка хокею розплакалася від щастя, коли син привів її на гру

86-річна фанатка Піттсбурга вперше подивилася матч наживо – на гру регулярного чемпіонаті НХЛ її привів син.

86-летняя фанатка Питтсбург

86-річна вболівальниця вперше відвідала матч улюбленого хокейного клубу Піттсбург Пінгвінс.

Для жінки це стало справжнім сюрпризом, від якого вона не змогла стримати сліз.

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Тато взяв бабусю на її першу гру в НХЛ. Вона все життя вболівала за Піттсбург, а ще вона дуже велика фанатка Кросбі. Вона не могла в це повірити!- написав онук жінки, виклавши відео з її реакцією.

Свій останній матч Піттсбург програв на виїзді Ванкуверу (1:4). У Східній конференції пінгвіни йдуть на п’ятій сходинці.

Раніше Факти ICTV писали, що 28 тис. вболівальників німецького Уніон Берлін заспівали на стадіоні Штадіон ан дер Альтен Фьорштерей при свічках.

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