28 тыс. фанатов Униона спели при свечах на стадионе рождественские песни

Уже 17 лет подряд болельщики берлинского Униона собираются на стадионе накануне Рождества, чтобы спеть рождественские песни.

Традиция зародилась в 2003 году, когда несколько фанатов подбадривала друг друга в непростое для клуба время. Унион был на дне таблицы второй Бундеслиги, и болельщики не хотели идти на домашнее празднование Рождества в плохом настроении.

Christmas carols with @fcunion_en in Kopenick. Thousands of fans come here to do this every year since 89 broke in on Dec. 2003 to start the tradition. It’s brilliant! #Eisern pic.twitter.com/zcUSJNHUfl

— Ciarán Fahey (@cfaheyAP) December 23, 2019